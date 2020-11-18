Відомого режисера Романа Віктюка поховають у Львові в родинному склепі

Віктюка поховають на Личаківському цвинтарі

Відомого режисера Романа Віктюка поховають у родинному склепі на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це повідомила племінниця театрального діяча – Катерина Віктюк, пише «Радіо Свобода».

Зазначається, що наразі невідома дата перевезення Віктюка з Росії до Львова.



Режисер заповів, щоб його поховали поруч із батьками, тому родина виконає його заповіт.

Родинний гробівець на Личакові Віктюк придбав сам.



Як розповіла дизайнерка Роксолана Шимчук, вона постійно на зв’язку з друзями Романа Віктюка з Москви, також там перебувають і члени родини.

«Вже вирішується питання перевезення тіла у Львів. Ймовірно, після прощання з режисером у Москві його тіло одразу транспортуватимуть у рідне місто. Наскільки мені відомо, немає проблем щодо перевезення тіла. Є пропозиція від дирекції оперного театру у Львові, щоб прощання з режисером було у цьому закладі. Роман Віктюк помер від ускладнення після перенесеного вірусу Covid-19», – зазначила Шимчук.



Рідні режисера повідомлять про дату прощання і поховання режисера у Львові.

Нагадаємо, 17 листопада, у Росії помер відомий театральний режисер Роман Віктюк 85 році життя.

«Артиста госпіталізували в жовтні, коли у нього виявили Covid-19. Пізніше здоров'я режисера погіршилося і його перевели до реанімації. А сьогодні, 17 листопада, Роман Григорович помер», ─ йдеться у повідомленні.

До відома, Роман Віктюк ─ театральний режисер, педагог, художній керівник Театру Романа Віктюка. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

Віктюк ─ постановник і виконавець ролей у величезній кількості вистав, переважно в театрах Москви, зокрема, і в театрі свого імені, є популярним і шанованим у Росії та в Україні. Він відомий незмінною і непідробною епатажністю й оригінальністю, незаангажованістю в судженнях, в тому числі і з питань історії та сучасності, персоналій тощо.

Також повдіомлялося, що стала відома причина смерті Романа Віктюка.

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