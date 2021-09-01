США виділять Україні $3 мільярди

Американський Exim Bank профінансує експорт в Україну на $3 млрд

Мінекономіки України підписало з Експортно-імпортним банком США меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення американським держбанком гарантій на $3 млрд на операції з експорту в Україну товарів і послуг. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що меморандум підписали перший віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко та виконавчий президент Ексімбанку США Джеймс Барроу.

Фото: Мінекономіки

«Головною метою підписання меморандуму є зміцнення економічного співробітництва між Україною і США відносно торгівлі товарами і послугами.

Зокрема, заплановано, що Мінекономіки та Ексімбанк опрацюють варіанти використання середньострокових та довгострокових гарантій, прямих позик Ексімбанку для фінансування експорту США в Україну на загальну суму $3 млрд», – йдеться у повідомленні.

При цьому, банк не має обмежень стосовно можливостей укладення угод про фінансування, що дозволяє у майбутньому розглянути питання про фінансування на суму, яка перевищує сукупну суму в $3 млрд, додали у міністерстві.

«Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати проєкти на загальну суму, яка буде значно більшою, ніж зазначені $3 млрд.

Для нас важливо стратегічно розвинути співпрацю з Ексімбанком США, перетворити її на одну з опор трансформації України та посилити нашу співпрацю з фінансовими інституціями ЄС та міжнародними фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що партнери з США стануть надійною фінансовою опорою такої співпраці», - сказав Любченко.

За його словами, під час підготовки до підписання документу провели низку спільних консультацій, під час яких розглянули комплекс проєктів щодо безпекової та економічної трансформації України, декарбонізації, реалізації інфраструктурних проектів.

«Ми побачили, що органи влади США цілком підтримують такий сценарій розвитку України і зацікавлені у розвитку самих амбітних проектів за участі американських компаній в Україні», – додав міністр.

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Напередодні Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд.

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