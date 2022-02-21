Які українські продукти найбільше купують у ЄС

Обсяг імпорту за рік зріс майже на $2 млрд

У 2021 році імпорт вітчизняної сільгосппродукції до ЄС збільшився до $8,4 млрд, проти $6,7 млрд у 2020 році. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік Національної академії наук України Микола Пугачов.

«Понад 80% у експорті припадає на олію та жири, зернові та олійні культури, залишки переробної промисловості. Минулого року всі названі товарні групи продемонстрували зростання у вартісному виразі, здійснивши вирішальний вплив на нарощування нашого загального аграрного експорту до цього регіонального угрупування», – повідомив Микола Пугачов.

Найбільше до ЄС з України минулого року ввозили:

риба і рибопродукти – $36 млн (62% вартості закордонних продажів цього виду агропродукції);

яєчні продукти – $7 млн (58%);

мед – $128 млн (89%);

живі рослини і саджанці – $5 млн (63%);

плоди і ягоди – $315 млн (86%);

ріпак – $1303 млн (77%);

соєва олія – $227 млн (77%);

ріпакова олія – $174 млн (78%).

У 2021 році Україні вдалося повністю вичерпати квоти на безмитні поставки до країн Євросоюзу меду, яблучного і виноградного соків, ячмінної крупи і борошна, консервованих томатів, обробленого крохмалю, оброблених продуктів з зерна, яєць і м’яса птиці.

У січні 2022 року цілком використана квота на мед.

Загалом Україні вдалося суттєво покращити показники агропродовольчого експорту у 2021 році, успішно пристосувавшись до роботи на зовнішніх ринках в умовах триваючої пандемії коронавірусу Covid 19.

Що стосується перспектив у 2022 році, то вони мають сприятливий вигляд за умов соціально-економічної стабільності в Україні та основних наших державах-партнерах, гарного врожаю культур, які формують вітчизняний експорт, та відсутності різких змін світової ринкової кон’юнктури, підсумував Микола Пугачов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які країни купують найбільше українських цукерок.

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