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    Економіка та фінанси

    Які українські продукти найбільше купують у ЄС

    Найбільше з України імпортують зернові та олії - Які українські продукти найбільше купують у ЄС
    Найбільше з України імпортують зернові та олії
    фото: Facenews.ua

    Обсяг імпорту за рік зріс майже на $2 млрд

    У 2021 році імпорт вітчизняної сільгосппродукції до ЄС збільшився до $8,4 млрд, проти $6,7 млрд у 2020 році. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік Національної академії наук України Микола Пугачов.

    «Понад 80% у експорті припадає на олію та жири, зернові та олійні культури, залишки переробної промисловості. Минулого року всі названі товарні групи продемонстрували зростання у вартісному виразі, здійснивши вирішальний вплив на нарощування нашого загального аграрного експорту до цього регіонального угрупування», – повідомив Микола Пугачов.

    Найбільше до ЄС з України минулого року ввозили:

    • риба і рибопродукти – $36 млн (62% вартості закордонних продажів цього виду агропродукції);
    • яєчні продукти – $7 млн (58%);
    • мед – $128 млн (89%);
    • живі рослини і саджанці – $5 млн (63%);
    • плоди і ягоди – $315 млн (86%);
    • ріпак – $1303 млн (77%);
    • соєва олія – $227 млн (77%);
    • ріпакова олія – $174 млн (78%).

    У 2021 році Україні вдалося повністю вичерпати квоти на безмитні поставки до країн Євросоюзу меду, яблучного і виноградного соків, ячмінної крупи і борошна, консервованих томатів, обробленого крохмалю, оброблених продуктів з зерна, яєць і м’яса птиці.

    У січні 2022 року цілком використана квота на мед.

    Загалом Україні вдалося суттєво покращити показники агропродовольчого експорту у 2021 році, успішно пристосувавшись до роботи на зовнішніх ринках в умовах триваючої пандемії коронавірусу Covid 19.

    Що стосується перспектив у 2022 році, то вони мають сприятливий вигляд за умов соціально-економічної стабільності в Україні та основних наших державах-партнерах, гарного врожаю культур, які формують вітчизняний експорт, та відсутності різких змін світової ринкової кон’юнктури, підсумував Микола Пугачов.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, які країни купують найбільше українських цукерок.

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    Теги: ЄС експорт імпорт продукти рослини риба мед
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    Які українські продукти найбільше купують у ЄС