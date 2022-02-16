Українські меблі підкорюють європейський ринок: хто купує найбільше

Торік меблів експортували на $1 млрд

У 2021 році експорт українських меблів зріс на рекордні 40,1%. У грошовому еквіваленті це склало $1 млрд. Про це пише gazeta.ua.

Показники стануть в рази більшими після виведення з тіні багатомільярдного ринку деревини, вважають виробники.

Наші меблярі експортують продукцію до 120 країн світу. Найбільші обсяги минулого року було відправлено до Польщі 34,3% та Німеччини 16,4%. Українську продукцію закуповують світові лідери меблевого рітейлу: Ikea, Jysk, XXLutz, Homecenter тощо.

Середньорічний приріст експорту меблів у попередні п’ять років склав 21,4%. Однак, вітчизняні меблярі ставлять собі амбітну мету: вийти до 2030 року на обсяги експорту в $14 млрд і потрапити в ТОП-10 світових експортерів. Справа за малим: трохи державної підтримки. І насамперед – ухвалення Закону «Про ринок деревини».

В детінізації цього багатомільярдного сировинного ринку виробники вбачають один із найважливіших кроків для прогресу своєї галузі.

Маніпуляції з обсягами заготовленої деревини, яка виставляється на відкритий продаж, провокують штучний ажіотаж, перегрівають ціни та створюють умови для тіньової торгівлі деревиною. Тим часом бізнес не має доступу до даних щодо продажу сировини в країні, а через штучний дефіцит плитних матеріалів чи неможливість придбати масив деревини на внутрішньому ринку за конкурентоспроможною ціною, чимало деревної сировини доводиться імпортувати.

Український ринок деревини – це «темний ліс»

Точно оцінити обсяги внутрішнього меблевого ринку України неможливо – через вагому частку «сірого» ринку. Однак міжнародні аналітики з Euromonitor International та CSIL оцінюють споживання меблевої продукції всередині країни в $1,2 млрд. З цієї орієнтовної суми імпортованих меблів було на $0,58 млрд, майже половина з яких – це Китай.

На думку фахівців, Україна може стати найбільшим у Європі виробником меблів. Саме виробником, а не постачальником сировини.

«Отримавши прозорі правила гри, Україна може стати найбільшим у Європі виробником меблів. Саме виробником, а не постачальником сировини. А це дозволить залучити майже €5 млрд іноземних та українських інвестицій, створити понад 200 тис. робочих місць, створити повноцінні меблеві кластери з новими сучасними підприємствами, суттєво збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів», – вважає членкиня правління, керівниця кластерної платформи Української асоціації меблевиків Оксана Донська.

Нагадаємо, ціни на деревину в Україні б'ють рекорди на біржових аукціонах. Вартість за друге півріччя 2021 року підскочили у середньому на 35%.

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