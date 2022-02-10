На ринках України побільшало дешевої свинини з Європи: експерти назвали причину

За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази – до понад 6,5 тис. тонн

Український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса. Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази – до понад 6,5 тис. тонн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова, 79% імпорту – це свіже або охолоджене м'ясо. Решта – заморожений продукт.

Серед основних причини збільшення імпорту свинини експерти назвали низьку вартість м’яса на ринку ЄС, а також зміну квот на ввезення європейських товарів.

Як повідомлялося, до України почали більше завозити продуктів з–за кордону: торік на 19% зріс імпорт агропродукції. У Державній митній службі зазначають, що 2021–го купили товарів на понад вісім мільярдів доларів. Основним постачальником залишилися країни Європейського Союзу. Зросли також поставки і з країн Азії, Латинської Америки та Африки.

Раніше стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію.

До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

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