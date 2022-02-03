Стало відомо, які країни купують найбільше українських цукерок

У 2021 році Україна експортувала на чверть більше солодощів

Україна у 2021 році експортувала шоколадних цукерок, у тому числі з вмістом алкоголю, на $82,34 мл, що на понад чверть більше проти відповідного періоду минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держмитслужби.

У 2020 році експорт шоколадних цукерок сягав $65,1 млн, а за рік зріс на 26,48%.

Продала Україна цього року найбільше шоколадних цукерок до Казахстану ($7,77 млн), Румунії ($6,97 млн) та Болгарії ($6,61 млн).

Що стосується лише шоколадних цукерок без вмісту алкоголю, їх у 2021 році Україна продала за кордон на $67,21 млн (+26,64% за рік). Найбільше до Казахстану ($6,85 млн), Польщі ($4,54 млн) та Румунії ($4,39 млн).

Імпорт Україною шоколадних цукерок, у тому числі з вмістом алкоголю, у 2021 році сягнув $47,73 млн, що у грошовому вираженні майже утричі більше проти показника 2020 року. За той же період 2020 року імпорт шоколадних цукерок становив $36,74 млн, а вже 2021 року зріс на 29,89%.

Найбільшими імпортерами шоколадних цукерок в Україну 2021 року стали Нідерланди ($10,2 млн), Польща ($7,79 млн) та Італія ($6,46 млн).

Що стосується лише шоколадних цукерок без вмісту алкоголю, їх торік Україна купила на $44,86 млн (+29,44% за рік). Найбільше у Нідерландів ($10,2 млн), Польщі ($6,38 млн) та Італії ($6,38 млн).

Нагадаємо, в Україні почалось падіння виробництва кондитерської продукції.

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