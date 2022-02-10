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    Думки вголос

    Чому під час війни зростає обсяг торгівлі між Україною та Росією?

    Зеленський ніби обіцяв зупинити&nbsp;&laquo;торгівлю на крові&raquo; - Чому під час війни зростає обсяг торгівлі між Україною та Росією?
    Зеленський ніби обіцяв зупинити «торгівлю на крові»
    фото з відкритих джерел

    Влада забезпечує прямі багатомільярдні надходження до російського бюджету

    Вимагаючи від західних держав антиросійських санкцій і дієвої допомоги Україні, Зеленський і Ко водночас усе більше прив’язують Україну до Росії. І все більше грошей спрямовують в російський бюджет.

    За даними української митниці, в 2021 році обсяг зовнішньої торгівлі між Україною і Росією порівняно з 2020 роком виріс на 39%.

    В новітній українській історії подібний стрибок відбувався лише раз – після приходу до влади Януковича в 2010-11 роках.

    Загальний товарообіг між Україною і державою-агресором у 2021 році становив понад 10 мільярдів доларів. При цьому обсяги імпорту з Росії в Україну зростали значно швидше, ніж продажі української продукції в Росію.

    Імпорт з Росії склав 6,65 мільярда доларів, в той час як експорт української продукції в Росію – лише 3,21 мільярда доларів.

    За вугілля з Росії (насправді – переважно крадене вугілля з окупованого Донбасу) Україна заплатила росіянам 1,55 мільярда доларів (в півтора рази більше, ніж у 2020 році), за нафтопродукти – 1,24 мільярда, за скраплений газ – 960 мільйонів (зростання за рік у 3,5 рази) і т.д.

    У такий спосіб влада, по-перше, робить нашу економіку все більш залежною від Росії, по-друге, забезпечує прямі багатомільярдні надходження до російського бюджету, з якого Путін фінансує війну проти України.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

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    Теги: нафтопродукти бюджет експорт вугілля Путін імпорт Україна
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    Чому під час війни зростає обсяг торгівлі між Україною та Росією?