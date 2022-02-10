Чому під час війни зростає обсяг торгівлі між Україною та Росією?
Влада забезпечує прямі багатомільярдні надходження до російського бюджету
Вимагаючи від західних держав антиросійських санкцій і дієвої допомоги Україні, Зеленський і Ко водночас усе більше прив’язують Україну до Росії. І все більше грошей спрямовують в російський бюджет.
За даними української митниці, в 2021 році обсяг зовнішньої торгівлі між Україною і Росією порівняно з 2020 роком виріс на 39%.
В новітній українській історії подібний стрибок відбувався лише раз – після приходу до влади Януковича в 2010-11 роках.
Загальний товарообіг між Україною і державою-агресором у 2021 році становив понад 10 мільярдів доларів. При цьому обсяги імпорту з Росії в Україну зростали значно швидше, ніж продажі української продукції в Росію.
Імпорт з Росії склав 6,65 мільярда доларів, в той час як експорт української продукції в Росію – лише 3,21 мільярда доларів.
За вугілля з Росії (насправді – переважно крадене вугілля з окупованого Донбасу) Україна заплатила росіянам 1,55 мільярда доларів (в півтора рази більше, ніж у 2020 році), за нафтопродукти – 1,24 мільярда, за скраплений газ – 960 мільйонів (зростання за рік у 3,5 рази) і т.д.
У такий спосіб влада, по-перше, робить нашу економіку все більш залежною від Росії, по-друге, забезпечує прямі багатомільярдні надходження до російського бюджету, з якого Путін фінансує війну проти України.
Джерело: блог Володимира В'ятровича