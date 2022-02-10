Чому під час війни зростає обсяг торгівлі між Україною та Росією?

Влада забезпечує прямі багатомільярдні надходження до російського бюджету

Вимагаючи від західних держав антиросійських санкцій і дієвої допомоги Україні, Зеленський і Ко водночас усе більше прив’язують Україну до Росії. І все більше грошей спрямовують в російський бюджет.

За даними української митниці, в 2021 році обсяг зовнішньої торгівлі між Україною і Росією порівняно з 2020 роком виріс на 39%.

В новітній українській історії подібний стрибок відбувався лише раз – після приходу до влади Януковича в 2010-11 роках.

Загальний товарообіг між Україною і державою-агресором у 2021 році становив понад 10 мільярдів доларів. При цьому обсяги імпорту з Росії в Україну зростали значно швидше, ніж продажі української продукції в Росію.

Імпорт з Росії склав 6,65 мільярда доларів, в той час як експорт української продукції в Росію – лише 3,21 мільярда доларів.

За вугілля з Росії (насправді – переважно крадене вугілля з окупованого Донбасу) Україна заплатила росіянам 1,55 мільярда доларів (в півтора рази більше, ніж у 2020 році), за нафтопродукти – 1,24 мільярда, за скраплений газ – 960 мільйонів (зростання за рік у 3,5 рази) і т.д.

У такий спосіб влада, по-перше, робить нашу економіку все більш залежною від Росії, по-друге, забезпечує прямі багатомільярдні надходження до російського бюджету, з якого Путін фінансує війну проти України.

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Джерело: блог Володимира В'ятровича

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