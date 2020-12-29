Яким буже курс гривні у 2021 році? Радник Зеленського дав гучну обіцянку

Курс гривні залишиться стабільним, запевняють в ОП

Курс гривні в найближчі півроку залишиться стабільним, запевнив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

Про це він розповів в ефірі програми «На самом деле: Украина» на телеканалі «Дом».

За його словами, навіть в умовах кризи, викликаної пандемією, економіка України впала не так сильно, як в деяких інших країнах, і відновлюється вона швидше. Це пов'язано з тим, що за останні 30 років українці звикли до криз і навчилися з них виходити.

«Що стосується гривні, макроекономічна ситуація найближчі півроку точно буде стабільною. Зараз приїхала місія МВФ — це сигнал для інвесторів, що переговори тривають і Україна виконує умови. Це потрібно довести до кінця, потрібно рішення Ради директорів, щоб гроші виділили. Але самого приїзду місії досить для того, щоб міжнародні внутрішні інвестори підтримали Україну фінансово й інвестували в неї», — зазначив представник ОП.

Співпраця з МВФ створює позитивний макроекономічний фонд. Тобто в країні зберігається низька інфляція і низька облікова ставка, а також залишається стабільний курс гривні.

«Він все одно буде плаваючий, але, я сподіваюся, не буде такого посилення до 24 грн за дол. — це сильно вдарило по експортерам», — додав Милованов.