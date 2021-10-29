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    Якими будуть нові тарифи на доставку газу? «Житомиргаз» провів відкриті обговорення

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    Голова правління &laquo;Житомиргазу&raquo; Ющенко запропонував долучити до протоколу пропозиції громади та депутатів, які надійшли після обговорень - Якими будуть нові тарифи на доставку газу? «Житомиргаз» провів відкриті обговорення
    Голова правління «Житомиргазу» Ющенко запропонував долучити до протоколу пропозиції громади та депутатів, які надійшли після обговорень

    АТ «Житомиргаз»: порядок відкритих обговорень дотримано, а пропозиції громадськості враховано

    25 жовтня 2021 року у АТ «Житомиргаз» відбулися відкриті обговорення проєкту структури тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2022 рік. Компанія оприлюднила проєкт тарифу та його обґрунтування ще на початку жовтня, відповідно до вимог Ліцензійних умов.

    26 жовтня керівний склад АТ «Житомиргаз» взяв участь у роботі Комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону при обласній раді, де були доведені економічно обґрунтовані розрахунки складових тарифу.

    Фінансовий директор Дмитро Конюх зауважив, що АТ «Житомиргаз» подає на розгляд Національного регулятора НКРЕКП проєкт тарифу, а його затвердження здійснює Регулятор.

    Під час діалогу з представниками органів місцевого самоврядування голова правління «Житомиргазу» Валентин Ющенко запропонував долучити до протоколу пропозиції громади та депутатів, які надійшли вже після відкритих обговорень.

    «Усі пропозиції враховано, заяви, що надійшли від громад, долучаються до протоколу, і вже сьогодні запрошуємо до майбутнього діалогу усі 66 громад Житомирщини», – зазначив голова правління.

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    Теги: НКРЕКП тарифи Житомир самоврядування Житомирщина
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    Якими будуть нові тарифи на доставку газу? «Житомиргаз» провів відкриті обговорення