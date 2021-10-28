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    «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою, де сталося сходження вагонів

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    27 жовтня неподалік селища Чорнорудка зійшли з рейок&nbsp;10 порожніх вагонів вантажного поїзда - «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою, де сталося сходження вагонів
    27 жовтня неподалік селища Чорнорудка зійшли з рейок 10 порожніх вагонів вантажного поїзда
    фото: kazatin.com

    Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту

    «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою у Житомирській області, де раніше сталося сходження вагоні. Про це пресслужба «Укрзалізниці» повідомила у Facebook.

    Згідно з повідомленням, перший пасажирський поїзд №30 Ужгород - Київ відправився зі ст. Чорнорудка у Житомирській області. Він має проїхати по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад годину.

    У пресслужбі зазначили, що надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою.

    Нагадаємо, напередодні на Житомирщині зійшли з рейок 10 вагонів: пасажирські поїзди запізнювалися.

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    «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою, де сталося сходження вагонів
    «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою, де сталося сходження вагонів
    «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою, де сталося сходження вагонів

    До слова, «Укрзалізниця» відновлює рейс Київ–Варшава: розклад і дата.

    Також повідомлялося, що українець сідає до тюрми за сім зрубаних дерев «Укрзалізниці».

    Теги: Укрзалізниця потяг аварія Житомирщина
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    «Укрзалізниця» відновила рух ділянкою, де сталося сходження вагонів