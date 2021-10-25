Житомир: в офісі газової компанії сталися заворушення

Мер міста напередодні збурював жителів, закликаючи іти до офісу газопостачальної компанії, яка вимушена підняти тариф на розподіл газу

У Житомирі тривають протести біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Вони викликані планами підвищити тарифи. Мітинг розпочався сьогодні об 11 годині. Як пише «Житомир.інфо», до громади ніхто не вийшов, тому люди самі потрапили до фойє офісу.

Згодом, близько полудня, мітингувальники прорвалися далі й потрапили до кабінету голови правління Валентина Ющенка.





Після емоційного спілкування з Ющенком протестувальники пройшли до зали засідань. На місці працює поліція.

Нагадаємо, 23 жовтня міський голова Сергій Сухомлин закликав містян 25 жовтня зібратися біля «Житомиргазу», бо компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

Тим часом 25 жовтня ціни на газ в Європі знову пішли вгору. Сьогодні до опівдня блакитне паливо торгувалося на рівні $1115 за тисячу кубометрів.

Зазначимо, українці стали частіше скаржитися на те, що газ у їхніх квартирах і будинках став гірше горіти. Через це їжа готується довше, посуд чорніє, а за наявності газового опалення в помешканні холоднішає. Експерти не виключають, що це пов’язано зі зниженням калорійності газу, тобто під час згоряння паливо стало давати менше тепла. Водночас кожен українець може подати заявку на перевірку якості газу.

Як повідомлялося, тарифи на тепло та гарячу воду зросли. Місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського.

Влада Івано-Франківська заявила, що, попри підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом українці не оплачують платіжки: борги за комуналку різко зросли.

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. «КиївГазЕнерджі» продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр. В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень. Високі ціни і у інших постачальників: «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Додамо, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.