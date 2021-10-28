Як отримати субсидію при боргах: роз’яснення Мінсоцполітики

Музиченко нагадав, що наявність заборгованості зі сплати аліментів також є підставою для відмови у нарахуванні субсидій

Громадяни, яких не влаштовує сума заборгованості, мають можливість оскаржувати її в суді

Українці, які неспроможні самостійно оплатити комунальні послуги без допомоги держави, можуть звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Заступник міністра порекомендував громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати комунальні платежі, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії.

«Відповідно до законодавства житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

З питання укладення договору реструктуризації громадянам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг», – зазначив Музиченко.

При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Також громадяни, яких не влаштовує сума заборгованості, мають можливість оскаржувати її в суді.

«Громадяни, які не згодні з встановленими сумами заборгованості, можуть звернутися до суду для її оскарження, що також є підставою для призначення субсидії», – уточнив заступник міністра.

Віталій Музиченко також нагадав, що наявність заборгованості зі сплати аліментів також є підставою для відмови у нарахуванні субсидій.

Нагадаємо, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за серпень 2021 року скоротилася на 1,5 млрд гривень. Станом на кінець місяця борги склали 62,9 млрд гривень.

Наприкінці вересня ми повідомляли, що борги за комунальні послуги стрімко зростають. Кількість стягнень зросла втричі.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.