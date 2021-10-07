Якість вантажних перевезень «Укрзалізницею» погіршилася, компанія втрачатиме клієнтів, – експерт

На думку Вовка, якщо ситуація в «Укрзалізниці» не зміниться, бізнес почне шукати альтернативні шляхи перевезень, більш дешеві та швидші

Оборот вантажних вагонів в «Укрзалізниці» погіршився, і з початку року вантажі доставляються довше на цілу добу

«Укрзалізниця» підвищує тарифи на свої послуги та вартість вагонів, проте якість послуг залишається кричуще низькою, через що компанія втрачає клієнтів. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ціни на вантажні вагони «Укрзалізниці», які останнім часом зросли у чотири рази.

За його словами, дефіциту вантажних вагонів немає. Проте через низьку оперативну ефективність «Укрзалізниці», на ринку штучно створюється ситуація, коли вагонів не вистачає.

«Дуже сильно впали показники обороту вагонів. Якщо говорити простіше, система почала їхати повільніше, тому почала вимагати набагато більше вагонів. Ситуація, звичайно, не є адекватною. Якби у нас були нормальні показники обороту, то тих показників парку, які є сьогодні в руках приватних власників вагонів і державних власників вагонів, було б більше ніж достатньо для того, щоб здійснювати перевезення вантажів у тих обсягах, які є сьогодні», – пояснив Вовк.

За його словами, різке збільшення плати за використання вагонів, до якого вдалася «Укрзалізниця», жодним чином не позначилося на покращенні якості надання послуг компанією. До того ж: бізнес змушений платити більше, при тому що вантажі доставляються довше.

«Це призводить до збитків, у першу чергу вантажовідправників, оскільки ці тарифи завищені. Ну і, відповідно, це веде до погіршення їхніх конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках… Вагони перетворюються у такі собі склади на колесах. Це дуже дорогі склади для бізнесу, які з дуже невеликою кількістю рухаються по системі залізничного транспорту», – пояснив Вовк.

На думку експерта, якщо ситуація в «Укрзалізниці» не зміниться, бізнес почне шукати альтернативні шляхи перевезень, більш дешеві та швидші.

«Якщо ця динаміка буде продовжуватися надалі, то відбудеться відтік вантажів з «Укрзалізниці». Тому що звичайно, якщо бізнес буде бачити, що логістична складова є завищеною, то він буде просто реагувати через зменшення обсягів виробництва продукції та надання послуг», – вважає Вовк.

Як відомо, оборот вантажних вагонів в «Укрзалізниці» погіршився, і з початку року вантажі доставляються довше на цілу добу. Так, оборот піввагонів з показника 6,21 збільшився до 7,27 доби. Загальна цифра обороту рухомого складу УЗ погіршилася з 7,16 у січні до 8,36 доби у вересні.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укрзалізниця» використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, а в останні місяці ситуація стала критичною.