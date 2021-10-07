  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Для західних політиків Зеленський став таким же, як корумповані хлопці з Росії та Кенії

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вагнергейт, Pandora Papers, Укрексімбанк та інші скандали приведуть Зеленського до фіналу, який він заслуговує - Для західних політиків Зеленський став таким же, як корумповані хлопці з Росії та Кенії
    Вагнергейт, Pandora Papers, Укрексімбанк та інші скандали приведуть Зеленського до фіналу, який він заслуговує

    На Заході з повагою ставляться до чистого бізнесу, але зневажливо до корупціонерів

    Мовою оригіналу

    Можно я напомню про офшоры и Зеленского? Начну я с того, что офшоры часто используются нашим бизнесом для минимизации налогообложения в Украине и для того чтоб обезопасить свой бизнес от рейдеров или дядь в высоких кабинетах. А ещё офшоры нередко используют для того, чтоб отмыть деньги полученные каким-то преступным путем или вывести деньги из страны, для мошеннических операций и для сокрытия коррупционных денег. А ещё это возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. История с офшорами Зеленского показывает, что тут все сразу. Есть чистый криминал, есть аморальность и есть желание не платить налоги в Украине.

    Начну сразу с того, что если бы в этой истории с офшорами все было бы чисто, законно и морально, то мы бы не увидели Зеленского в статьях о скандале с «Pandora Papers» на страницах мировых СМИ. А так его лицо и фамилия появились везде – от Guardian до Deutsche Welle, от BBC и Forbes до Аль-Джазира. И все статьи про офшоры Зеленского не только без комплиментов, но и явно оосцждающего характера. Так что позитивные блогеры Подоляка, говорящие головы Банковой и другие Лещенки могут даже не пытаться оправдывать великого политического лидера современности по версии Ермака и Мендель. Это «сизифов труд». Так сказать – бесперспективняк.

    Благодаря расследованию «Pandora Papers» об офшорах стало известно, что Владимир Зеленский активно пользовался офшорами. Но это не мешало ему обвинять в том же Порошенко. Все, как в поговорке «В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает». Кроме того интересно было бы посмотреть сколько налогов платил Зеленский и все его структуры «Квартал-95» например в 2014 и 2015 году, когда каждая копейка поступлений была важна для армии. Да, Владимир Александрович в это время активно пользовался офшорами и поэтому очень интересно было бы сравнить сколько денег он вывел в офшоры, а сколько оплатил налогов. Я не задавал бы этот вопрос, если бы не знал ответ. И я точно знаю, что в ОП не будут публиковать эти данные – потому что это будет выстрел в ногу.

    Теперь о главном. В период2012-2016 годов на счета офшорных компаний Зеленского и его окружения $41 млн от АО «ПриватБанк». Это значит, что Зеленский, Шефир, Баканов и другие владельцы офшоров из Квартала получили деньги, от которых попахивает криминалом. Сейчас объясню о чем речь. Слідство.Інфо пишет, что фирмы, которые переводили деньги, подозреваются в отмывании денег ПриватБанка. LIGA.net пишет, что связалась с независимым финансовым аналитиком, который им заявил: «Я думаю, что все офшорные деньги «плюсов» – это просто кредиты Привата. Но это не значит, что все, кто с ними работал, – соучастники». При этом известно, что одна из схем, которая использовалась для выведения денег из Приват-банка – это были кредиты «своим» компаниям, которые те не отдавали и вывод денег в офшоры. Но самое интересное даже не это, а то, что эти 41 миллион якобы были получены как увеличение уставного капитала (как инвестиции). Понимаете? Не на покупку квартир, а на уставной капитал. Но мы видим, что часть денег была потрачена именно на квартиры. А это уже напоминает хорошо известные схемы. Тот же первый помощник президента Сергей Шефир купил вартиру за $2,28 млн, пишет OCCRP. Ему же принадлежит еще одна квартира за $3,5 млн. Также квартирой в Лондоне за $2,3 млн владеет «кварталовец» Андрей Яковлев

    Если подвести итог, то мы подходим к самому интересному. Дело в том, что ранее большинство западных политиков смотрели на Зеленского, как на нового и не системного украинского политика. Они закрывали глаза на его факапы искренне думая, что этот бывший комик без знаний и политического опыта хочет реально изменить ситуацию в Украине к лучшему. Но теперь они увидели факты, которые подтверждают, что он просто имитирует желание, а сам такой же схемщик, как и те, с кем он обещал бороться. Зеленский стал для них таким же, как коррумпированные парни из России, Кении, Эквадора или Гватемалы, которые за красивыми высокопарными фразами прячут свою алчность. И этот чёрный лебедь один из самых важных для Зеленского. Благодаря «Pandora Papers» Запад по-другому стал смотреть на Зеленского и его окружение. Это уже не предположение, а выводы из двух бесед с европейскими дипломатами, которые вчера были у меня. На Западе с уважением относятся к чистому бизнесу, но презрительно к схемщикам, лжецам и коррупционерам. Эта история будет иметь продолжение. И для Зеленского оно не будет приятным. Вагнергейт, Pandora Papers, Укрэксимбанк и другие позорные скандалы приведут Зеленского к финалу, который он заслуживает. И не только он, но и все его окружение. Ведь, есть время собирать камни, а есть время их разбрасывать. И камней набралось изрядно. Значит скоро наступит время для второго этапа.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: офшорний скандал податки корупція в Україні бізнес Володимир Зеленський вагнергейт Pandora Papers
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Станіслав Желіховський
    Станіслав Желіховський

    Кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для західних політиків Зеленський став таким же, як корумповані хлопці з Росії та Кенії