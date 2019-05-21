Якщо ринок електроенергії з 1 липня не запустять повністю, то його можна буде вводити поетапно - експерт



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Запуск нового ринку електроенергії планується на 1 липня

Ідеально було б, щоб перший етап уже відбувся 1 липня, - Торстен Воллер

Керівник енергетичної секції групи підтримки України в Європейській комісії Торстен Воллер вважає, що у разі неможливості запустити новий ринок електроенергії з 1 липня, його можна вводити поетапно, якщо буде чіткий план дій.

«Ідеально було б для нас, щоб перший етап уже відбувся 1 липня. І щоб був чіткий план дій: другий етап, третій етап, четвертий етап, може бути прагматичний. І ми готові там брати участь», - підкреслив єврочиновник.

Торстен Воллер нагадав, що в квітні представники міжнародних організацій зверталися до української влади із закликом прискорити підготовку до своєчасного введення нового ринку електроенергії.

«Ще в квітні місяці міжнародні партнери послали спільний лист, де чітко визначили, які ще питання треба вирішувати до 1 липня. Ми там сказали чітко, що хотіли б, щоб відкрився ринок 1 липня, але є ще ось ці питання, які треба вирішувати», - підкреслив він.

Європейське співтовариство не залишає спроб звернути увагу України на необхідність більш ретельної підготовки до запуску ринку електричної енергії.

«І в п'ятницю, після обговорення у Верховній Раді, секретаріат Енергетичного співтовариства ще більш чітко послав лист з усіма цими заходами, які повинні відбутися до повного відкриття ринку. Моя оцінка така, що це дуже амбітно. У нас залишилося 5 тижнів», - розповів Воллер.

23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії.

Державні підприємства НЕК «Укренерго» і «Енергоринок» вже почали тестову купівлю і продаж в рамках підготовки до реалізації закону «Про ринок електричної енергії». Про повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

13 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується з 1 липня.