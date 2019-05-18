Відтермінування реформи енергоринку знизить фінансову стійкість країни – експерт

У разі затримки передбаченої законом з 1 липня реформи ринку електроенергії, Україна не отримає допомогу від міжнародних фінансових організацій. Це ускладнить виконання зобов’язань по зовнішньому боргу та знизить фінансову стійкість нашої країни. Про це політолог Світлана Кушнір повідомила в ефірі телеканалу NewsOne.

«У нас є спеціальний орган з впровадження енергоринку. До нього недавно надіслали листа наші міжнародні партнери. Вони заявили, що вважають неприйнятним відтермінування старту другого етапу реформи, який запланований згідно з законом на 1 липня. І вони попереджують, що в разі несвоєчасного запровадження реформи ринку електроенергії під великим питанням буде черговий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це не якісь там жарти, це не смішно. Тому що це півмільярда євро, які нам конче потрібні. А до макрофінансової допомоги ЄС «прив’язаний» кредит Світового банку на півмільярда доларів, які нам також дуже потрібні. Давайте не забувати, у нас цей 2019 рік та 2020 рік - це роки, коли ми колосальні суми виплачуємо за зовнішніми запозиченнями», - заявила Світлана Кушнір.Наприкінці квітня міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало до своєчасного впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства Янеза Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жана-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сюзан Фріц.Запуск конкурентного ринку електричної енергії з 1 липня 2019 року є зобов’язанням України перед Євросоюзом. Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро.22 березня Національний банк України повідомив, що у 2019 році Україна має здійснити виплати по зовнішньому державному боргу в сумі 5,85 млрд. долл.