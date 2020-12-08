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    Українці цього року переплатили за комірне

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    За аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг - Українці цього року переплатили за комірне
    За аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг

    За десять місяців населення сплатило за комунальні послуги понад 28 млрд грн., що становить 101,6%

    Українці за десять місяців року сплатили за комунальні послуги (без урахування газопостачання та електроенергії) 28,6 мільярда гривень, що становить 101,6%. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

    «При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві вказали, що до суми у 28,6 мільярда гривень входять послуги теплопостачання, холодна та гаряча вода та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій.

    Заступник профільного міністра Наталія Хоцянівська повідомила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

    «Частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди. Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником», – сказала Хоцянівська.

    Як повідомляла 3 грудня Дежслужба статистики, за жовтень українці отримали платіжки за комунальні послуги на суму 11 млрд грн., що на 57% більше, ніж було нараховано рік тому. У Мінрегіоні заявили, що твердження про те, що комуналка подорожчала на 57% є некоректним. Хоцянівська зазначила, що Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію, натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік.

    Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
    Також зазначимо, що у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшив ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ. 
    Теги: НКРЕКП газ вода Держстат комуналка ціни опалення українці послуги населення Міністерства розвитку громад і територій
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