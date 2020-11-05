Чому Нікарагуа є рівноцінним партнером Росії

Очевидною частиною угоди «Росія-Нікарагуа-Окупований Крим» є прагнення російських спецслужб досягти відразу декількох цілей

По-перше, необхідно «підтягнути» до своєї орбіти дружній, але «дещо дезорієнтований» режим Ортеги з його повним відновленням в зоні стратегічних інтересів Кремля. «Два диктатори» навіть провели спільний парад в 2019 році під час святкування 40-річчя «Сандиністської армії Нікарагуа», в якому взяли участь російські військові.

Російська Федерація в останні роки стала головним постачальником зброї армії Нікарагуа. Протягом 2014-2019 років загальний обсяг продажів озброєння і військової техніки становить близько 121 мільйона доларів, що для невеликої латиноамериканської країни дуже багато.

Зрозуміло, в основі продажів лежали застарілі танки та бронетранспортери Т-72Б1 та БМП-1 зі складів та літаки Ан-26. Так, зброя «не першої свіжості», але цілком працездатна і з практично нульовою вартістю для Росії (зі складів). В таких умовах для Нікарагуа якось «неетично» погано реагувати на «незначні очікування» про підтримку Росії в легалізації Криму, тому що потік зброї може вичерпатися.

Не виключено, що мова піде про розширення військово-технічного співробітництва. Є інформація про можливість розміщення військових замовлень з Нікарагуа на Феодосійському ВАТ СБЗ «Море». Завод може виробляти корпуси для малих ракетних катерів проекту 22800 «Каракурт», прикордонних катерів на повітряній подушці A25PS і морських водолазних катерів проекту A160-YR. Схоже, що ці кораблі можуть стати частиною ВМС Нікарагуа.

Звичайно, це порушення міжнародного права, але Російську Федерацію це ніколи не зупиняло. На цьому тлі не дивно, що ходять чутки про відновлення програми підготовки військовослужбовців для потреб Збройних сил і спецслужб Нікарагуа російськими радниками, в тому числі в Криму. Дійсно, цього можна очікувати від Росії.

По-друге, візити до Криму, консульство і інші «стандартні набори» використовуються російськими спецслужбами, щоб прокремлівські ЗМІ могло продукувати сюжети на кшталт «все більше країн визнають Крим російським».

Ще у 2015 році тодішній посол Нікарагуа в Росії Хуан Ернесто Васкес Арайя відвідував Крим і розповів про свою підтримку «референдуму, на якому кримчани висловилися за повернення в Росію».

Нікарагуа - одна з тих країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, за визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму. Анексію Криму Росією у тій чи іншій формі підтримали Афганістан, Болівія, Куба, Нікарагуа, КНДР, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

І, по-третє. Швидше за все, крім явних, є ще й секретні домовленості. Це всього лише версія, але вона має право на існування, особливо з урахуванням всіх відомих подій з участю Росії в «ситуації» з наркоскандалами в Аргентині і Венесуелі.

Більш того, в даному випадку зацікавленість сторін більш ніж очевидна: Ортезі потрібен «дах», щоб не повторити долю панамського генерала Нор'єги. Для Росії аргентинці ненадійні, їх правоохоронні органи працюють занадто успішно. А з Венесуелою все ще гірше, потрібно поступово закінчувати там справи, тому що незрозуміло, як довго Мадуро ще буде при владі.

Літаки Ан-26 вже були подаровані. Прикордонні катери, які планується побудувати, можуть бути використані як ідеальний засіб для перевезення і захисту «нелегальних вантажів», включаючи наркотики. Більш того, цей «продукт» можна без проблем доставити під виглядом кримсько-нікарагуанської дружби в окупований Крим, де також доступна подальша «логістика», контрольована російськими спецслужбами.

Нікарагуа вже знаходиться в схемі, оскільки американська мафія традиційно використовує територію цієї країни як перевалочний пункт на маршруті поставок наркотиків в США. І не секрет, що російські спецслужби вже провели приховану «інспекцію» місцевих «наркологічних підприємств і перевалочних пунктів».

Так що спільна російсько-нікарагуанська спроба «легалізувати Крим» може мати ще один напрямок діяльності: постачання наркотиків через півострів в Європу і торгівля зброєю на ці гроші.

Ось таке «неможливе – можливе»… Боронь боже від таких перспектив!

... але вони існують ...

Джерело: блог Юрія Федоренка

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