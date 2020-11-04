«Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів

У суді заяву нардепів зареєстрували

Народні депутати передали до Конституційного суду заяву з закликом до 11 суддів добровільно піти у відставку. Звернення стосується саме тих суддів, які підтримали скасування низки антикорупційних норм.

Як повідомляє пресслужба «Слуги народу», заяву підписали 226 народних депутатів.

Голова фракції «слуг» Давид Арахамія заявив, що це заява має на меті показати суду, що «народні депутати – це делеговані суспільством суб’єкти законодавчої ініціативи, що немає довіри після таких рішень до суддів».

У разі, якщо судді не складуть повноваження, у депутатів є низка законодавчих ініціатив щодо КСУ, додав депутат.

У Конституційному суді заявили, що заяву депутатів зареєстрували і взяли до розгляду.

Депутати вимагають піти у відставку за власним бажанням:

Олександра Тупицького (голова КСУ),

Віктора Городовенка,

Ірини Завгородньої,

Олександра Касмініна,

Віктора Кривенка,

Олександра Литвинова,

Володимира Мойсика,

Сергія Саса,

Ігоря Сліденка,

Петра Філюка,

Галини Юровської.

Загалом же Конституційний суд складається з 18 суддів. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Звернення депутатів не стосується Сергія Головатого (заступник голови КСУ), Віктора Колісника, Василя Лемака, Олега Первомайського. Вони не погодилися з рішенням КСУ про скасування відповідальності за недостовірне декларування.

Напередодні секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.