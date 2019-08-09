  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні другий місяць поспіль падають ціни

    • Розсилка
    В Україні другий місяць поспіль падають ціни

    Продукти харчування за липень подешевшали на 0,7%

    За підсумками липня в Україні зафіксували дефляцію: ціни впали на 0,6%.

    Про це повідомляє Державна служба статистики України.

    Так, ціни в Україні падають вже другий місяць поспіль. У червні вони впали на 0,5%, а у липні — на 0,6%. Від початку року рівень цін зріс на 3%.

    Читайте також

    Продукти харчування за липень подешевшали на 0,7%. Найбільше впали ціни на овочі — на 13,6%. Подешевшали також одяг (3,9%) та взуття (5,2%). Також впали ціни на комунальні послуги (загалом на 2,3%) за місяць, зокрема через падіння цін на газ на 10,4%.

    Водночас низка товарів у липні подорожчали: яйця на 15,2%, цукор на 2,9%, алкогольні напої на 1,1%.

    «Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 3,2% та автомобілів на 1,1%», — зазначають у Держстаті.

    Нагадаємо, що у червні 2019 року ціни в Україні впали на 0,5%, у травні — зросли на 0,7%, а у квітні —  на 1%

    Місячна інфляція в Україні за березень складала 0,9%. Таким чином за місяць ціни пришвидшили своє зростання на 0,1 відсоткового пункти.

    Зазначимо, що у лютому 2019 року ціни зросли на 0,5%. За підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла 5-річного мінімуму — 9,8%.

    Читайте також
    інфляція продукти ціни харчування овочі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ