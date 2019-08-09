В Україні другий місяць поспіль падають ціни

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Так, ціни в Україні падають вже другий місяць поспіль. У червні вони впали на 0,5%, а у липні — на 0,6%. Від початку року рівень цін зріс на 3%.

Продукти харчування за липень подешевшали на 0,7%. Найбільше впали ціни на овочі — на 13,6%. Подешевшали також одяг (3,9%) та взуття (5,2%). Також впали ціни на комунальні послуги (загалом на 2,3%) за місяць, зокрема через падіння цін на газ на 10,4%.

Водночас низка товарів у липні подорожчали: яйця на 15,2%, цукор на 2,9%, алкогольні напої на 1,1%.

«Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 3,2% та автомобілів на 1,1%», — зазначають у Держстаті.

Нагадаємо, що у червні 2019 року ціни в Україні впали на 0,5%, у травні — зросли на 0,7%, а у квітні — на 1%

Місячна інфляція в Україні за березень складала 0,9%. Таким чином за місяць ціни пришвидшили своє зростання на 0,1 відсоткового пункти.

Зазначимо, що у лютому 2019 року ціни зросли на 0,5%. За підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла 5-річного мінімуму — 9,8%.