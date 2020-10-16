Йде системна атака на «Нафтогаз», — енергоексперт Гончар



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«У бюджеті - дірка, МВФ грошей не дає. Нинішня влада не знає, що робити»

Стратегічна установка влади сьогодні - змінити менеджмент компанії «Нафтогаз». Звідси й з'явився аудит, який показує дивні цифри, а сам документ не є публічним та викликає подив. Про це розповів енергоексперт, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Те, що робить влада, вписується до її стратегії нівелювання подразників для Росії. Одним з таких подразників був виграш «Нафтогазу» у Стокгольмі, який спричинив конкретні наслідки для Газпрому. Я переконаний, що йде системна атака на Нафтогаз, яка вписується у підхід нинішньої влади по зміні менеджменту держкомпаній», — зазначив Михайло Гончар.

На його думку, процеси по зміні топ-менеджерів держкомпаній, зокрема, енергетичних, запущені ще в минулому році, проте «Нафтогаз» виявився «не по зубах» в той час, коли Україні потрібно було підписувати новий договір про транзит з Газпромом.

«Україну складно назвати правовою країною. І те, що Держаудитслужба зробила аудит та позначила якісь цифри, це абсолютно не означає, що це об'єктивні правдиві дані. У наявності певне замовлення. У бюджеті - дірка, МВФ грошей не дає. Нинішня влада не знає, що робити. Їм підказують з Москви та з олігархічних груп, що гроші є — подивіться на «Нафтогаз», він же прибутковий, просто потрібно «підшаманити» з аудитом. Ну і «підшаманили», — впевнений Михайло Гончар.

Раніше у пресі на початку жовтня з'явилася інформація про порушення НАК «Нафтогаз України», які виявила Державна аудиторська служба. Там підтвердили, що аудит дійсно був, але підсумкові висновки поки не опубліковані.

У НАК «Нафтогаз України» з оприлюдненою інформацією про порушення не згодні - фінансовий директор Групи «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дріл заявив, що компанія платить всі податки та дивіденди державі вчасно й відповідно до закону. Петер Стефанус ван Дріл також зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів «не розуміли стандартів звітності».