  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Курс гривні до долара. МВФ поліпшив прогноз

    • Розсилка
    Курс гривні до долара. МВФ поліпшив прогноз

    Фонд не очікує, що курс підніметься до 30 гривень у найближчі роки

    Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз поліпшений у порівнянні з даними за червень.

    Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ Перспективи світової економік World Economic Outlook.

    Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

    • 2020 рік - 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар)
    • 2021 рік - 28,12 грн/долар (попередній прогноз - 28,9 грн/долар)
    • 2022 рік - 27,96 грн/долар (попередній прогноз - 28,6 грн/долар)
    • 2023 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)
    • 2024 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)
    • 2025 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

    Крім того, МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.

     

    МВФ курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies