Курс гривні до долара. МВФ поліпшив прогноз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фонд не очікує, що курс підніметься до 30 гривень у найближчі роки

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз поліпшений у порівнянні з даними за червень.

Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ Перспективи світової економік World Economic Outlook.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік - 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар)

2021 рік - 28,12 грн/долар (попередній прогноз - 28,9 грн/долар)

2022 рік - 27,96 грн/долар (попередній прогноз - 28,6 грн/долар)

2023 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

2024 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

2025 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

Крім того, МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.