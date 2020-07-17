З Фонду Covid-19 виділяють 41 млн грн на лікування Зеленського й оточення документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кошти виділяються на тести та обладнання для лікування хворих на коронавірус посадовців

Сьогодні, 17 липня, парламентський Комітет з питань бюджету погодив виділення 41 млн гривень з фонду Covid-19 медичним закладам Управління державними справами, в тому числі, і на лікарню у Феофанії.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олексій Гончаренко.

Кошти виділяються для того, щоб закупити необхідні тести та обладнання для боротьби та лікування від коронавірусу.

Нагадаємо, у січні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами. Згідно із документом, Кабмін мав у тримісячний строк «вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія».

Дружина президента Олена Зеленська, про захворювання якої на коронавірус стало відомо 12 червня, лікувалася у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія».

Клінічна лікарня «Феофанія» підпорядкована Державному управлінню справами, вповноважена на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування відповідальних державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу понад 130 іноземних держав та відповідальних міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.