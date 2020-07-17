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    У світі

    Коронавірусна вакцина. Провідні країни звинувачують Росію у крадіжці даних

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    Низка країн займаються&nbsp;розробкою і тестуванням вакцин проти Covid-19 - Коронавірусна вакцина. Провідні країни звинувачують Росію у крадіжці даних
    Низка країн займаються розробкою і тестуванням вакцин проти Covid-19

    Три країни звинуватили РФ в кібератаках

    Слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію e спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

    У заяві АНБ йдеться про хакерське угруповання APT29 (інші назви - CozyBear і The Dukes), нібито пов'язане з російськими спецслужбами. У США стверджують, що кіберзлочинці «можуть викрадати інформацію та інтелектуальну власність, пов'язані з розробкою і тестуванням вакцин проти Covid-19».

    Канадський Cyber Center стверджує, що вищеназвані хакерські групи відповідальні за «цю зловмисну діяльність і майже напевно діють як частина російських розвідувальних служб».

    У представлених канадської спецслужбою технічних рекомендаціях йдеться, що APT29 використовував в 2020 році для крадіжки інформації шкідливі програми WellMess і WellMail.

    Раніше зі звинуваченнями на адресу Москви про спроби вкрасти дані про розробку вакцини від коронавірусної інфекції виступив Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

    Разом з тим, у Кремлі звинувачення назвали голослівними. За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, Москва не має ніякого відношення до зломів даних фармакологічних компаній.

    Росія США Канада кібератака Велика Британія вакцинація коронавірус
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