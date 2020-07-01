Стало відомо, в якій лікарні перебуває Олена Зеленська
Дружина Володимира Зеленського лікується у «Феофанії»
Дружина президента Олена Зеленська, про захворювання якої на коронавірус стало відомо 12 червня, третій тиждень лікується у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія». Про це повідомили «Главком» джерела у лікувальній установі.
Медичні працівники, які обслуговують Vip-пацієнтку, дотримуються суворого захисного режиму, весь час перебувають біля неї у захисних костюмах. «Медики увесь день ходять біля Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, аби не відлучатися в туалет і не порушувати захист», - розповіло джерело «Главкому» в лікарні.
Напередодні в Офісі президента повідомили, що Олена Зеленська до цього часу продовжує лікуватися від коронавірусу у лікарні, однак вже почувається краще.
12 червня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.
16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Як повідомляв «Главком», перед виявленням захворювання Олена Зеленська контактувала з дітьми.
Нагадаємо, у січні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами. Згідно із документом, Кабмін мав у тримісячний строк «вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія».