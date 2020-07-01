Стало відомо, в якій лікарні перебуває Олена Зеленська



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Олена Зеленська вже два тижні лікується від коронавірусної хвороби Фото: Facebook Олени Зеленської

Дружина Володимира Зеленського лікується у «Феофанії»

Дружина президента Олена Зеленська, про захворювання якої на коронавірус стало відомо 12 червня, третій тиждень лікується у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія». Про це повідомили «Главком» джерела у лікувальній установі.

Медичні працівники, які обслуговують Vip-пацієнтку, дотримуються суворого захисного режиму, весь час перебувають біля неї у захисних костюмах. «Медики увесь день ходять біля Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, аби не відлучатися в туалет і не порушувати захист», - розповіло джерело «Главкому» в лікарні.

Лікарня «Феофанія». Фото: Енциклопедія сучасної України

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Олена Зеленська до цього часу продовжує лікуватися від коронавірусу у лікарні, однак вже почувається краще.

12 червня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.



16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Як повідомляв «Главком», перед виявленням захворювання Олена Зеленська контактувала з дітьми.

Нагадаємо, у січні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами. Згідно із документом, Кабмін мав у тримісячний строк «вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія».

Клінічна лікарня «Феофанія» підпорядкована Державному управлінню справами, вповноважена на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування відповідальних державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу понад 130 іноземних держав та відповідальних міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.