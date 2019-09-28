З травня по вересень Україна наростила імпорт газу з ЄС на 53%



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Україна вже протягом 1400 днів не постачає блакитне паливо для своїх потреб з Росії

Зростання імпорту пояснюється необхідністю накопичити 20 млрд кубометрів газу для опалювального сезону

У період з травня по вересень цього року Україна імпортувала з країн Євросоюзу 8,7 млрд куб. м природного газу, що на 3 млрд куб м, або 53% більше, ніж за аналогічний інтервал у 2018 та 2017 роках.

Про це повідомляє пресслужба «Укртрансгазу».

Відзначається, що таке зростання імпорту пояснюється необхідністю накопичити в ПСГ 20 млрд кубометрів газу для стабільного проходження Україною опалювального сезону 2019/2020.

«Станом на сьогодні Україна вже протягом 1400 днів не постачає блакитне паливо для своїх потреб з Росії, тому весь обсяг імпортованого газу надходить виключно з території ЄС», - йдеться в повідомленні.

Всього з початку 2019 року імпорт в Україну склав 11,2 млрд куб. м газу, а саме зі Словаччини було протранспортовано 7 млрд куб. м (+43%), з Угорщини - 3,1 млрд куб. м (+29%), з Польщі - 1,1 млрд куб. м (+120%).

Як відзначили в «Укртрансгазі», в рамках підготовки ГТС до осінньо-зимового періоду 2019/2020 проводиться модернізація відповідних об'єктів. Зокрема, завершується капітальний ремонт КС «Комарно», внаслідок якого вдасться створити додаткову гарантовану потужність для імпорту природного газу з Польщі.

Також ведеться підготовча робота зі створення нової та розширення існуючої потужності для імпорту з Румунії та Словаччини.

Крім того, проведена реконструкція п'яти компресорних станцій дала можливість організувати реверсну схему поставок, у тому числі, імпортованого газу для споживачів у східних і південних регіонах України.