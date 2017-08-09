За 2017 рік в Україні зменшився урожай зернових

Середня врожайність зернових у минулому році склала 42,3 ц/га

У 2017 році в Україні урожай зернових склав майже 61,3 млн тонн, що на 4,7 млн тонн менше, ніж у 2016 році. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну службу статистики. Минулого року Україна намолотила 26,1 млн тонн пшениці при врожайності 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурудзи (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменю