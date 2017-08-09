За 2017 рік в Україні зменшився урожай зернових
- Сьогодні, 15:19
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Середня врожайність зернових у минулому році склала 42,3 ц/га
У 2017 році в Україні урожай зернових склав майже 61,3 млн тонн, що на 4,7 млн тонн менше, ніж у 2016 році. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну службу статистики.
Минулого року Україна намолотила 26,1 млн тонн пшениці при врожайності 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурудзи (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменю (33,1 ц/га), 506,8 тис. тонн жита (29,7 ц/га), 471 тис. тонн вівса (23,9 ц/га), 180 тис. тонн гречки (9,8 ц/га), 1,1 млн тонн гороху (26,5 ц/га), 63,9 тис. тонн рису (50,5 ц/га).
Зазначається, що середня врожайність зернових склала 42,3 ц/га.
Урожай зернових і зернобобових культур був зібраний з площі 14,6 млн га
Крім цього, урожай цукрових буряків склав 14,5 млн тонн при врожайності 465,5 ц/га, соняшнику -12,2 млн т (20,1 ц/га), сої -3,9 млн т (19,7 ц/га), картоплі - 22,2 млн тонн (167,8 ц/га), овочів - 9,3 млн тонн (207,8 ц/га).
Раніше «Главком» попереджав про те, що врожай на зернові у 2017 році буде меншим, аніж у 2016-му.