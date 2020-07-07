В «Слузі народу» розповіли про скорочення на заводах через плани НКРЕКП підвищити тариф «Укренерго»



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«Українські металурги вже зараз скорочують працівників через те, що зростають тарифи і собівартість зростає внаслідок цього»

Намір Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг щодо підвищення в 2 рази тарифу на передачу струму держкомпанією «Укренерго» вдарить по конкурентоздатності української промисловості, металургійних підприємств, яким доведеться скорочувати своїх працівників.

Про це заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Дмитро Кісілевський.

«Це безперечно удар по промисловості… Це фактор зменшення конкурентоспроможності української промисловості, безумовно. Бо він дуже вплине на позиції на експортних ринках», - сказав нардеп.

За його словами, підвищення тарифу «Укренерго» посилюватиме безробіття.

«Є інформація, що українські металурги вже зараз скорочують працівників через те, що є брак замовлень і в тому числі, що зростають тарифи і собівартість зростає внаслідок цього», - додав Кісілевський.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг погодила нові тарифи на транспортування електроенергії. Відтак з 1 серпня тариф за передачу електроенергії з боку «Укренерго» зросте з 155,4 грн за МВт-год до 327,9 грн за МВт-год, без урахування податку на додану вартість.

Раніше народний депутат член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії в 4 рази є не підйомною для бізнесу та промисловості і загрожує знищенням української економіки. А віце-президент Асоціації водоканалів України – «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій заявила, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.