За махінації з комуналкою можуть оштрафувати на 100 тис. грн: кого торкнеться

Магніт на лічильнику призведе до десятків тисяч штрафних санкцій

Українці готові йти на ризик, щоб зменшити витрати за комунальні послуги

В Україні крадіжка комуналки за різними оцінками сягає 5% загального споживання. Йдеться про сотні мільйонів гривень щомісяця. На лічильники встановлюють спеціальні магніти, які уповільнюють їх роботу або ж відразу купують «особливі» прилади обліку.

Якщо ж порушення виявлять комунальники, розмір штрафу може досягти 100 тис. грн.

Наприклад, згідно з реєстром судових рішень, у кінці минулого року житель Чернігова через суд скасував свій борг розміром 58 тис. грн.

Рішення суду

Згідно з матеріалами справи, перевіряльникам здалося, що, незважаючи на цілі пломби, показання занижували – мовляв, на лічильник встановили магніт. Тоді лічильник зняли та відправили на експертизу. Там зробили висновок: винен, і нарахували борг розміром майже 60 тис. грн.

Але в суді такі «покарання» найчастіше «валяться»: якщо пломба ціла і немає технічного втручання в механізми приладу обліку, довести вину складно. Деякі лічильники продають уже з вбудованими магнітами. Якщо такий прилад обліку потрапить до рук комунальників, відкрутитися від штрафу не вдасться.

Джерело: Обозреватель