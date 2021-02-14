  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    За махінації з комуналкою можуть оштрафувати на 100 тис. грн: кого торкнеться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Магніт на лічильнику призведе до десятків тисяч штрафних санкцій - За махінації з комуналкою можуть оштрафувати на 100 тис. грн: кого торкнеться
    Магніт на лічильнику призведе до десятків тисяч штрафних санкцій

    Українці готові йти на ризик, щоб зменшити витрати за комунальні послуги

    В Україні крадіжка комуналки за різними оцінками сягає 5% загального споживання. Йдеться про сотні мільйонів гривень щомісяця. На лічильники встановлюють спеціальні магніти, які уповільнюють їх роботу або ж відразу купують «особливі» прилади обліку.

    Якщо ж порушення виявлять комунальники, розмір штрафу може досягти 100 тис. грн.

    Наприклад, згідно з реєстром судових рішень, у кінці минулого року житель Чернігова через суд скасував свій борг розміром 58 тис. грн.

    Рішення суду

    Рішення суду

    Згідно з матеріалами справи, перевіряльникам здалося, що, незважаючи на цілі пломби, показання занижували – мовляв, на лічильник встановили магніт. Тоді лічильник зняли та відправили на експертизу. Там зробили висновок: винен, і нарахували борг розміром майже 60 тис. грн.

    Але в суді такі «покарання» найчастіше «валяться»: якщо пломба ціла і немає технічного втручання в механізми приладу обліку, довести вину складно. Деякі лічильники продають уже з вбудованими магнітами. Якщо такий прилад обліку потрапить до рук комунальників, відкрутитися від штрафу не вдасться.

    Читайте також: Якщо в квартирі холодно, то можна не платити за опалення: українцям назвали умови

    Джерело: Обозреватель

    Теги: комуналка опалення лічильник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies