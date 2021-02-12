Тарифні протести. У Полтаві знову перекрили дорогу (фото, відео)

На Полтавщині активно протестують проти високих цін на газ

Люди вимагають від НКРЕКП скасування ліцензії ПАТ «Лубнигаз»

У п'ятницю, 12 лютого, під будівлею Полтавської ОДА полтавці вкотре зібралися на акцію протесту щодо зменшення тарифів на газопостачання. Також протестувальники перекрили трасу Київ-Харків на декілька годин. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Мосійчука, люди вимагають від парламенту та Кабінету міністрів ухвалення рішень, які дадуть можливість знизити ціну на газ до максимум 3 грн. за куб, від НКРЕКП скасування ліцензії ПАТ «Лубнигаз», яке роками знущається над споживачами.

Також протестувальники вимагають від Лубенської міської ради утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ «Лубнигаз» обслуговуватиме газорозподільчі мережі, що дозволить знизити тариф на транспортування газу мінімум удвічі.

Протестувальники перекрили трасу Київ-Харків:

Нагадаємо, 5 лютого під Полтавою пройшла акція проти підвищення комунальних тарифів. Мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків поблизу села Копили.

У четвер, 11 лютого, незважаючи на складні погодні умови, кілька десятків протестувальників зібралися на мітинг під будівлею Закарпатської ОДА. Там побували спостерігачі ОБСЄ.