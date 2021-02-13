Українцям приходять немислимі платіжки за гарячу воду: в квартирі встановлений бойлер

Платіжки за гарячу воду реально можуть здивувати

Українцям, які мають бойлери, почали приходити платіжки на тисячі гривень за гарячу воду, якою вони не користуються.

Про це повідомила журналістка Юлія Савостіна в Facebook.

«Гаряча вода 3510 гривень при лічильнику і перекритому крані, тому що з листопада ми користуємося бойлером», – написала Савостіна.

Вона також зазначила, що їй прийшла платіжка на 3449 гривень за опалення за місяць.

«За квартиру в 43 квадратних метра. А коли я пропустила «покращення»?» - зазначила Савостіна.

Журналістка розповіла, що в Європі її подруга використовує газове опалення і платить за місяць 60-80 євро (2000-2700 гривень) за 104 квадратних метра.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.

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