Якщо в квартирі холодно, то можна не платити за опалення: українцям назвали умови

Як оформити перерахунок за опалення, якщо вдома холодно

Кожен опалювальний сезон з’являються українці, які страждають від холоду у власних квартирах. Причини можуть бути різними, але найчастіше люди скаржаться на холодні батареї, адже платити за опалення при цьому мусять чимало.

Експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко попереджає – справа може бути не в самих радіаторах:

«Неправильно рахувати температуру безпосередньо самої батареї – дуже вона гаряча або не дуже гаряча. Може бути так, що батарея занадто гаряча, а в кімнаті холодно. Чому? Тому що вікна стоять старі, дме з усіх боків, немає нормальної ізоляції будинку, дуже тонкі стіни тощо».

Тепла може не вистачати через перепланування квартири, а також неправильно встановлені радіатори чи теплу підлогу. Якщо від цього постраждали сусіди, відшкодовувати їхні збитки муситимуть самі мешканці будинку.

А якщо ви впевнені у тому, що вдома холодно саме через неякісне опалення, потрібно:

звернутися до обслуговуючої компанії (ЖЕК або ОСББ) і до компанії-теплопостачальника;

призначити дату і час для комісії, що проведе огляд і складе акт про якість послуги;

запросити перерахунок / подати заявку на відновлення послуги.

Якщо ваші звернення ігнорують, покличте двох сусідів і самостійно складіть акт у довільній формі. Завірте його підписами і відправте в обслуговуючу компанію та теплопостачальнику.

Якщо ж з послугою дійсно є проблеми, а перерахунок не роблять, потрібно звертатися в суд з позовом про захист прав споживача.

Як платити за опалення:

18 градусів – повний тариф

17 градусів – 95% повного тарифу

16 градусів – 90% повного тарифу

15 градусів – 85% повного тарифу

14 градусів – 80% повного тарифу

13 градусів – 75% повного тарифу

12 градусів – 70% повного тарифу.

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Джерело: Сегодня