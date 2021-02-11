В Ужгороді пройшов тарифний протест. Там побували спостерігачі ОБСЄ (відео)

Громадяни вимагають повного розкриття інформації про ціноутворення газу

У четвер, 11 лютого, незважаючи на складні погодні умови, кілька десятків протестувальників зібралися на мітинг під будівлею Закарпатської ОДА. Там побували спостерігачі ОБСЄ, пише «Карпатський об’єктив».

Люди обурені новими тарифами, тож вимагають їх переглянути. Загалом мітингарі вимагають скасувати постанови Кабінету міністрів України, якими встановлено фіксовані ціни на електроенергію, газопостачання та газорозподіл для всіх споживачів, та повернути пільги.

«Також ми вимагаємо повне розкриття інформації про ціноутворення, з вказанням розміру націнки у відсотках, на послуги з постачанням газу, електроенергії та води побутовим споживачам», – наголосив протестувальник Олексій Мешков.

На тарифному мітингу побували спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зокрема із протестувальниками поспілкувався Філіп Харлес. Він розпитував у людей про мету зібрання чи мали вони можливість поспілкуватися із представниками влади тощо. А ще попросив поінформувати його про подальший перебіг подій.

Протестувальники розповіли представнику ОБСЄ, що збираються неодноразово, тарифні мітинги прокотилися хвилею по всіх містах України й що люди вимагають одного – справедливих тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. У підсумку ті сім'ї, які вже платили комуналку за січень, можуть побачити в своїх кабінетах переплату.

В Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.