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    За минулий рік промвиробництво в Україні показало падіння

    Промислове виробництво в Україні скорочується
    За 2017 рік промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком. Про це повідомила Державна служба статистики. У грудні 2017 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (не скоригованих на ефект календарних днів), і зросло на 0,4% (скоригованих) порівняно із груднем 2016 року. При цьому в грудні 2017 року промвиробництво зросло
    • Сьогодні, 19:34
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    Промислове виробництво в Україні скорочується

    За 2017 рік промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком. Про це повідомила Державна служба статистики.

    У грудні 2017 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (не скоригованих на ефект календарних днів), і зросло на 0,4% (скоригованих) порівняно із груднем 2016 року.

    При цьому в грудні 2017 року промвиробництво зросло на 1,0% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,9% (скоригованих) порівняно з листопадом 2017 року.

    В 2016 році промислове виробництво зросло на 2,4% порівняно з 2015 роком.

    В 2015 році промислове виробництво скоротилося на 13,4% порівняно з 2014 роком.

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