«Метінвест» готовий інвестувати $450 млн в екологічно чисті виробництва, – гендиректор холдингу

«У нас є ідея побудови нового заводу на базі водневої металургії, технології прямого відновлення заліза, електросталі»

Сьогодні ми бачимо можливість заявляти, як власне і Європейський Союз, що ми можемо бути вуглецево-нейтральною країною до 2050 року. Це абсолютно реально для України, для української металургії, розповів в інтерв'ю телеканалу «Україна 24» генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Щоб досягти такого результату щодо зниження екологічних викидів, перш за все має бути командна робота приватних компаній і держави. Має бути прийнята стратегія держави щодо модернізації важкої промисловості. «Природно має бути рух назустріч держави і приватних компаній. Має бути підготовлена стратегія держави з точки зору енергоносіїв, тому що для виробництва водню потрібно дуже багато електроенергії, дешевої електроенергії, відновлюваної електроенергії. І це те, про що держава повинна подбати», – вважає гендиректор холдингу.

Міжнародна практика показує, що саме держава може по-перше спрямувати кошти на розвиток екологічно чистих підприємств, а також знизити фінансове навантаження на компанії, які готові інвестувати свої кошти. Так, наприклад, Німеччина направляє на ці речі понад 9 мільярдів євро. Юрій Риженков пропонує реінвестувати деякі податкові надходження: «Для модернізації, для побудови нового вуглецево-нейтрального виробництва необхідні великі інвестиції. Можна для цього, наприклад, використовувати ті ж самі екологічні податки, які сьогодні йдуть на викиди СО2. Можна і далі допомагати підприємствам, реінвестуючи їх в ці нові технології».

Метінвест готовий інвестувати понад 450 мільйонів доларів в інноваційні екологічно чисті виробництва.

У нас є ідея побудови нового заводу на базі тієї самої водневої металургії, технології прямого відновлення заліза, електросталі. Ми можемо поруч із «Запоріжсталлю» побудувати нове екологічно чисте, вуглецево-нейтральне виробництво, і для цього вже сьогодні ми робимо перші кроки.

До речі, на Центральному ГЗК ми вже отримали окатиш, який можна використовувати для відновлення заліза і потім в електрометалургії. Тобто перші кроки ми вже зробили – це вже серйозна заявка, розповів Риженков.

Будівництво нових цехів дозволить вивести виробництва на далекі околиці міст, упевнений гендиректор Метінвесту: «Завжди ми говоримо про те, що як би ми не старалися, підприємства, завод в центрі міста – це, звичайно ж, завжди складно з точки зору техногенного навантаження на місто .

«Така історія сьогодні в Маріуполі на комбінаті Ілліча. Ми хочемо змінити цю ситуацію. Протягом якогось періоду це виробництво можна відсунути від центру міста, створюючи нові виробництва в новому місці. Ми вже зробили один з перших кроків. Буквально на наступному тижні ми будемо підписувати контракт – це будівництво нового цеху холодної прокатки. У цей проект ми готові вкласти мільярд доларів», – запевнив Риженков.

«Це вже не модернізація чогось старого – це фактично нове, побудоване, чисте, екологічно безпечне виробництво, яке буде служити довгі роки», – додав генеральний директор Групи «Метінвест».

Джерело: Українські новини