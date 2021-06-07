У Єврокомісії озвучили умови для виділення Україні €600 млн допомоги

Представниця Єврокомісії підкреслила, що Україні відомі вимоги отримання грошей

Надання нового траншу допомоги ЄС залежить передусім від проведення в Україні судової реформи. Про це заявила очільниця групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова у коментарі ЄП.

Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги отримання 600 млн євро.

«Але головна з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя», – зазначила вона.

Представниця Єврокомісії підкреслила, що до головних вимог варто зарахувати виконання вимог МВФ, які стосуються НАБУ.

«Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога», – наголосила вона.

Як відомо, Україна очікує до вересня отримати €600 млн допомоги від ЄС.

Також міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує до вересня отримати €600 млн допомоги від ЄС. Однак для цього Україні доведеться виконати ряд зобов'язань, включаючи проведення реформ. Мова йде про започаткування й продовження реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи й державні підприємства.

Раніше Марченко казав, що Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року.

Також для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.