У Єврокомісії озвучили умови для виділення Україні €600 млн допомоги
Україні доведеться виконати ряд зобов'язань для отримання фіндопомоги, включаючи проведення реформ
Представниця Єврокомісії підкреслила, що Україні відомі вимоги отримання грошей
Надання нового траншу допомоги ЄС залежить передусім від проведення в Україні судової реформи. Про це заявила очільниця групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова у коментарі ЄП.
Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги отримання 600 млн євро.
«Але головна з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя», – зазначила вона.
Представниця Єврокомісії підкреслила, що до головних вимог варто зарахувати виконання вимог МВФ, які стосуються НАБУ.
«Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога», – наголосила вона.
Як відомо, Україна очікує до вересня отримати €600 млн допомоги від ЄС.
Також міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує до вересня отримати €600 млн допомоги від ЄС. Однак для цього Україні доведеться виконати ряд зобов'язань, включаючи проведення реформ. Мова йде про започаткування й продовження реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи й державні підприємства.
Раніше Марченко казав, що Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року.
Також для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.