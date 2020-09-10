За пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні – голова «Укренерго»



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Голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький

Звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу «Укренерго» коштуватиме близько 100 млн грн

За пільги на електроенергію окремим підприємствам, зокрема «Дніпросталі» Віктора Пінчука, заплатить бізнес та соціальна сфера. Про це заявив голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор.

За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу «Укренерго» коштуватиме близько 100 млн грн., які змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.



«Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно – цю пільгу, яку матимуть підприємства з цього переліку – сплатять всі інші споживачі», – сказав Кудрицький.



Він також додав, що той обсяг витрат, який є у тарифі на передачу «Укренерго» має бути так чи інакше сплачений.



«Це означає, що ця пільга буде тягарем для інших споживачів. Серед яких не тільки інші виробничі промислові підприємства, а також школи, дитсадки, лікарні, малий і середній бізнес», – пояснив Кудрицький.



Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств «зеленої» електрометалургії – для них буде застосовуватися тариф на передачу, який не буде враховувати витрати «Укренерго» на виплати по «зеленому» тарифу. Автором таких поправок був нардеп фракції «Слуга народу» Дмитро Кисилевський.



За словами Кисилевського, в групу "зеленої" електрометалургії потрапляють завод "Дніпросталь" (м. Дніпро, власник - Interpipe Steel Віктора Пінчука), "Дніпроспецсталь" (м. Запоріжжя, один із власників VS Energy Олександра Бабакова), "Електросталь" (м. Курахово Донецької обл, власник - бізнесмен Ігор Анреєв) та "Азовелектросталь" (м. Маріуполь).



Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко зазначав, що поняття «зелена металургія» дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука 12-15 мільйонів доларів щороку.