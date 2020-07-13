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    Економіка та фінанси

    За тиждень кавуни в Україні здешевшали вдвічі

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    Наразі попит на кавуни в Україні залишається стриманим - За тиждень кавуни в Україні здешевшали вдвічі
    Наразі попит на кавуни в Україні залишається стриманим

    Ще тиждень тому кавуни надходили в продаж за середньою ціною 0,66$ за кг. Зараз продавці відвантажують товар по 0,26$ за кг

    Погодні умови в Україні сприяли поступовому зростанню пропозиції кавунів та динь на ринку. Саме цей фактор найбільше чинив тиск на ціни, так як попит у цьому сегменті залишався стриманим.

    Про це повідомляють аналітики проекту East-Fruit. 

    На українському ринку експерти зафіксували зниження цін на кавуни, більш ніж в два рази, де ще тижнем раніше кавуни надходили в продаж за найбільш високим серед усіх аналізованих країн цінами.

    Ще тиждень тому кавуни надходили в продаж за середньою ціною 0,66$ за кг. Зараз продавці відвантажують товар по 0,26$ за кг.

    Якщо аналізувати ринок динь, то дана продукція продовжувала втрачати в ціні. Тижнем раніше диня коштувала 1,07$ за кг. Зараз фермери готові продавати продукцію за 0,93$ за кг.

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