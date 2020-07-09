Індекс шашлику: вартість пікніку за п’ять років зросла більш ніж удвічі



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Кожного року індекс шашлику зростав

Мінімальна вартість шашликового продуктового набору п'ять років тому була 160 грн 38 коп. У 2020 році мінімальний набір для шашлику на родину з чотирьох осіб у липні коштував вже 366 грн 68 коп.

Журналісти вирішили вивести «індекс шашлику», який містить вартість відпочинку на природі для сім'ї із двох дорослих і двох дітей. Також вони з’ясували, як змінювалася вартість шашлику для сім'ї з 2014-го до 2019 року.

Для виведення індексу шашлику обирався мінімальний класичний набір продуктів: свинину, цибулю, хліб житній і пшеничний, огірки та помідори. У своїх підрахунках використовували середні ціни в Україні станом на квітень відповідного року, а за останні два роки взяли ціни за липень. Індекс шашлику виводили за даними Держстату та НДІ «Украгропромпродуктивність» (ціни на базарах).

Відзначимо, що кожного року індекс шашлику зростав. У 2014 році 2 кг свинини коштували 104 грн 46 коп., 1 кг свіжих огірків – 20 грн 46 коп., помідорів – 20 грн 66 коп., хліб житній, житньо-пшеничний (1 кг) – 5 грн 4 коп., а кг цибулі – 12 грн 28 коп. Мінімальна вартість шашликового продуктового набору п'ять років тому була 160 грн 38 коп.

За рік 2 кг свинини вже коштували 134 грн 16 коп., цибуля подешевшала вдвічі – 6 грн 2 коп., хліб подорожчав до 9 грн 57 коп і 4 грн 78 коп. відповідно, за кг огірків просили 35 грн 74 коп., а за кг помідорів – 48 грн 63 коп. Весь набір коштував 229 грн 34 коп.

У 2016 році загальна вартість шашликів для сім'ї знизилася за рахунок того, що ціни трохи впали, у тому числі й на м'ясо. Свинина (2 кг) була по 132 грн, цибуля – по 7 грн 69 коп., хліб коштував майже 10 грн, огірки – по 34 грн 14 коп. і помідори продавали по 39 грн 72 коп. У підсумку вийшло 218 грн 64 коп.

У 2017 році свинина була вже по 169 грн 24 коп. (за 2 кг), цибуля подешевшала й коштувала 4 грн 95 коп., хліб став дорожчим – 13 грн 56 коп. і 4 грн 99 коп., огірки коштували 46 грн 95 коп., а помідори – 47 грн 57 коп. Скромний сімейний пікнік два роки тому коштував 275 грн 49 коп.

У 2018 році символічний пікнік для сім'ї коштував 333 грн 21 коп.: свинина – 231 грн 52 коп., цибуля – 6 грн 84 коп., хліб – 16 грн 4 коп. і 8 грн 2 коп., огірки – 41 грн. 70 коп., помідори – 45 грн 13 коп.

За рік вартість пікніку зросла до 354 грн 26 коп.: за 2 кг свинини треба було викласти 268 грн 4 коп., за цибулю – 13 грн 69 коп., кг хлібу – 19 грн 2 коп., огірки – 16 грн 71 коп., помідори – 46 грн 31 коп.

У 2020 році мінімальний набір для шашлику на родину з чотирьох осіб у липні коштував 366 грн 68 коп. Свинина подорожчала до 269 грн за 2 кг, цибуля стала дешевшою, за неї в середньому просили 11 грн 41 коп., хліб житній, житньо-пшеничний став дорожчим – 21 грн 6 коп. за кг, огірки різко підскочили в ціні порівняно з минулим роком і коштували в середньому 38 грн 79 коп., а помідори – 36 грн. 95 коп.