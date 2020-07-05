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    Економіка та фінанси

    В Україні різко зросли ціни на помідори

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    Україна з початку року імпортувала помідорів&nbsp;на суму понад $62 млн - В Україні різко зросли ціни на помідори
    Україна з початку року імпортувала помідорів на суму понад $62 млн

    Ціни зросли на весь асортимент тепличних томатів

    Аналітики EastFruit повідомляють про різке зростання цін на помідори, особливо у південному регіоні України в останні дні. Основною причиною зростання цін стало уповільнення темпів збору врожаю у зв’язку з погіршенням погодних умов. А попит на овочі залишався досить високим.

    Про це повідомляє Agronews.

    Експерти відзначають, що ціни зросли на весь асортимент тепличних томатів. Наприклад, помідор звичайний круглий червоний продається в середньому по 20–25 грн/кг. За помідор рожевий можна було виручити в приблизно 24 грн/кг.

    Ще дорожче продавався жовтий помідор – у середньому по 26 грн/кг. За чорний помідор фермери просили до 35 грн/кг.

    Ну а помідори черрі були найдорожчою позицією, купити яку можна було по 35–40 грн/кг. дрібним оптом. Ціни у роздрібній торгівлі на 30–40 % вищі. Україна з початку року імпортувала помідорів на суму понад $62 млн.

    Нагадаємо, аграрії України станом на 2 липня 2020 року зібрали 1,129 млн тонн зерна з площі 419,4 тис. га; жнива вже тривають у шести областях. Сільгоспвиробники також приступили до збирання технічних культур.

    До слова, в Україні значно скоротилося виробництво хліба.

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