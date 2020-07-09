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    Економіка та фінанси

    У червні ціни в Україні зросли на 0,2%

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    Ціни на продукти в Україні зростають - У червні ціни в Україні зросли на 0,2%
    Ціни на продукти в Україні зростають

    Інфляція у червні уповільнилася порівняно із попередніми місяцями

    Споживчі ціни в Україні в червні 2020 року зросли на 0,2%. Повідомила Державна служба статистики.

    Продукти харчування в Україні за червень 2020 року подорожчали на 0,4%. Найбільше подорожчали фрукти - на 8,4%. Водночас, овочі подешевшали на 4,7%, молоко подешевшало на 1,3%.

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    Порівняно із попередніми місяцями інфляція уповільнилася. Так, у травні ціни зросли на 0,3%, у квітні і березні - на 0,8%.

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    Тим часом у червні 2019 року було зафіксовано дефляцію 0,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня-2020 прискорилася до 2,4% з 1,7% за підсумками травня, 2,1% - за підсумками квітня і 2,3% - за підсумками березня.

    Згідно з даними Держстату, базова інфляція в червні цього року знизилася до нуля з 0,1% у травні, 0,4% у квітні та 1,3% у березні, тоді як до цього вона була на від'ємному рівні три місяці поспіль. Минулого червня базова інфляція також була нульовою, в результаті в річному вимірі вона залишилася на рівні 3%.

    Нацбанк України наприкінці січня поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 5% до 4,8%, проте у квітні погіршив цей показник до 6%, очікуючи інфляції за підсумками першого півріччя в річному вимірі на рівні 4,8%.

    Як повідомлялося, минулого року інфляція в Україні уповільнилася до 4,1% з 9,8% в 2018 році.

    інфляція Держстат ціни
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