За вісім місяців аеропорт «Бориспіль» перевіз більше восьми мільйонів пасажирів



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Аеропорт Бориспіль

У серпня 2018 року аеропорт обслужив 9 124 рейси

Аеропорт Бориспіль обслужив 1 млн 327,2 тис. пасажирів в серпні 2018 року, що на 16,4% перевищує результат серпня минулого року. Про це avianews.com повідомила прес-служба підприємства.

«У поточному році кількість рейсів і пасажирів збільшується не з такою інтенсивністю, як в 2017 році. Це очікувано, оскільки ринок вийшов на стабільне і планове зростання після інтенсивного післякризового приросту 2015-2016 років», - відзначили в аеропорту.

1 млн 226,5 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+16,5%), а 100,7 тис. пасажирів - внутрішніми рейсами (+15%).

У серпні 2018 року в Борисполі взяли і відправили 9 124 рейси, що на 8,8% більше, ніж в серпні 2017 року. З них 7 941 рейс були міжнародними (+8,9%), 1183 рейси - внутрішніми (+7,6%).

Загальний пасажиропотік аеропорту Бориспіль в період з січня по серпень 2018 року виріс на 17,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 8 млн 198,8 тис. осіб.

З них 7 млн 526,5 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+17%), 672,3 тис. пасажирів - внутрішніми рейсами (+18,6%).

Число обслужених рейсів в аеропорту Бориспіль за 8 місяців 2018 року зросла на 10% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 63 522. З них 54 843 рейсу були міжнародними (+8,9%), 8 679 рейсів - внутрішніми (+17,6%).