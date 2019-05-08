За вкрадений газ волинянам нарахували більше 2 млн грн



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Цього року газовики виявили махінацій з лічильниками на 30% більше, ніж у 2018 році

Фахівці ПАТ «Волиньгаз» у 2019 році зафіксували більше 120 випадків самовільного відновлення газопостачання в боржників та понад 90 випадків втручання в роботу лічильників газу. За фактами незаконного використання енергоресурсу крадії мають оплатити понад 2 млн грн нарахованих збитків.

Одним із видів порушень внаслідок яких здійснюється донарахування об’ємів природного газу або зміна режиму нарахування відноситься самовільне відновлення газопостачання. Тобто, якщо споживач самовільно відновлює газопостачання, навіть у разі погашення заборгованості або після усунення будь-якого порушення, компанія «Волиньгаз» змушена здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка). А також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.

«Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт, який у середньому коштує близько 4 тис. грн. Цього року газовики виявили махінацій з лічильниками на 30% більше ніж у 2018 році», - зазначив комерційний директор ПАТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ «Волиньгаз», державного підприємства «Волиньстандартметрологія» та споживачів. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.

Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до сплати споживачу. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється тільки за підтвердження факту крадіжки газу.

У грудні 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було внесено зміни до Кодексу ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться оплатити збитки за несанкціоноване використання газу.

Тобто, незалежно від того чи прострочений термін повірки лічильника споживача, крадії мають оплатити вартість експертизи – близько 2 тис. грн. та збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується у кожному випадку окремо та в середньому перевищує 20 тис. грн. Відновлення газопостачання відбувається лише за заявою споживача і тільки працівниками компанії ПАТ «Волиньгаз».