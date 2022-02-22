Росія оголосила евакуацію дипломатичних установ з України

МЗС РФ вивезе дипломатів і співробітників посольства і генеральних консульств в Україні

Міністерство закордонних справ Росії найближчим часом почне евакуацію співробітників посольства та генконсульств з України. Як заявили у пресслужбі МЗС Росії, це робиться з метою безпеки.

«Прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

У МЗС Росії додали, що рішення про евакуацію дипломатів і співробітників посольства і генеральних консульств в Україні прийнято для захисту їх життя і безпеки.

До слова, 22 лютого під посольством Росії активісти встановили хрести (фото, відео). А 21 лютого у Києві перед будівлею посольства Росії активісти провели акцію на підтримку кримських татар – встановили 11 зламаних дверей, пофарбованих у червоний колір. Двері символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар.

Зазначимо, ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.