ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи

ЄС: ми вивчили історію 2008 і 2014 років. І через це сьогодні 24 члени Євросоюзу ухвалили рішення запровадити санкції проти РФ

У санкційний список потрапили усі депутати Держдуми, які підтримали визнання квазіреспублік, проте не Путін

Держави-члени Європейського Союзу погодили пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням РФ незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Про це ввечері 22 лютого заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Ми знаємо, що вчора Путін вирішив визнати території «ЛНР» та «ДНР». Це розриває Мінські угоди. Це порушення територіальної цілісності України і порушення міжнародного права. Використовуючи визнання «ЛНР» та «ДНР», Путін підриває суверенітет України», – сказав посадовець.

За його словами, у Європі пам’ятають окупацію Росією частини Грузії у 2008 році та Криму у 2014-му.

«Ми вивчили історію 2008 і 2014 років. І через це сьогодні 24 члени Євросоюзу ухвалили рішення запровадити санкції. Санкції будуть болісні», – зазначив Боррель.

Він уточнив, що у санкційний список потрапили усі 321 депутат Держдуми, які підтримали визнання квазіреспублік, російські фізичні та юридичні особи, включаючи політиків, оборонний сектор, а також банки і організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.

«Європейські санкції дуже боляче вдарять по Росії», – додав Боррель.

При цьому він уточнив, що президента РФ Володимира Путіна у списку санкцій немає.

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що сусідня з Україною держава не підтримала санкції ЄС проти Росії. Ще Рада закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.