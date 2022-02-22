Путін публічно «поховав» Мінські угоди

Кремль поставив крапку в угодах щодо деескалації збройного конфлікту на сході України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що після визнання «незалежності» фейкових утворень «ЛНР» і «ДНР» Мінських угод більше не існує.

«Тепер Мінські угоди... їх не існує. Що ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?», – сказав Путін на пресконференції.

Він заявив, що РФ розраховує на те, що всі спірні питання будуть вирішені між українською владою і «керівництвом цих «республік».

«На жаль, на цей момент ми розуміємо, що це неможливо, оскільки там досі продовжуються бойові дії і, більше того, вони мають тенденцію до загострення», – додав він.

При цьому він сказав, що Росія весь цей час була «зацікавлена у реалізації Мінських угод», а влада України начебто публічно заявляла, що вона не виконуватиме їх. Насправді Росія та її бойовики постійно зривали виконання будь-яких угод і домовленностей, які могли врегулювати ситуацію на сході України.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією «незалежності» окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України. Путін каже, що Україна має визнати анексію Криму та відмовитися від перспективи членства в НАТО. Таким чином, на думку російського диктатора, станеться «відновлення дипломатичних відносин». Крім того Путін вимагає роззброїти Україну.

Нагадаємо, сьогодні Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».