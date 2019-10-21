Законопроект Геруса підриває енергобезпеку України - європейський експерт



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Парламентський комітет з питань енергетики 16 жовтня схвалив законопроект Андрія Геруса, яким пропонується законодавчо закріпити граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії (прайс-кепи)

Ми збільшуємо імпорт від ворога, який може в будь-який момент нам припинити постачання електроенергії - Кшиштоф Рогульський

Законопроект голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса загрожує енергобезпеці України.

Про це заявив енергетичний експерт, директор консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze (Польща) Кшиштоф Рогульський, коментуючи законопроект (№2236-2), згідно з яким дозволяється імпорт електроенергії з Білорусі, а фактично з Росії, і пропонується законодавчо закріпити цінові обмеження на ринку електроенергії.

«Є таке поняття - енергетична безпека країни ... Ми збільшуємо імпорт від ворога, який може в будь-який момент нам припинити (постачання електроенергії - ред.). Причому ціноутворення, що з Росії, і в тому числі, з Білорусі, там така модель, в якій дуже складно буде українським трейдерам конкурувати», - сказав Рогульський.

Експерт також висловився проти законодавчого закріплення цінових обмежень (price caps) на оптовому ринку електричної енергії, підкресливши, що в умовах ринку їх бути не повинно.

«Нема в Європі такого поняття, як прайс-кепи на ринку. Ми що, скоро будемо встановлювати прайс-кепи на покупку, наприклад, «Мерседеса», що він не може бути дорожче «Жигулів»? Це взагалі. Або у нас працює ринок, або ми робимо ціни на ринку, якийсь прайс-кеп. Розумієте, це дві абсолютно різні стратегії», - пояснив Рогульський.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ 16 жовтня схвалив законопроект Андрія Геруса «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електроенергії »(№2236-2), яким пропонується законодавчо закріпити граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії (прайс-кепи) та скасувати можливість імпорту електроенергії з РФ, але залишити з Білорусі.

Ряд експертів і політиків раніше заявили, що Росія і Білорусь мають єдину енергосистему, контрольовану Москвою, і імпорт електроенергії з Росії - це імпорт з Росії, оскільки згідно з даними Нацкомітету статистики Білорусі, країна не має профіциту власної електроенергії. А також висловили думку, що законопроект Геруса, в разі його прийняття, поставить хрест на євроінтеграційних планах України, оскільки унеможливить об'єднання української і європейської енергосистем.

Раніше Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства закликав скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи), назвавши це найважливішим завданням для Кабміну і НКРЕКП.