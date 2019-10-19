Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі посилює залежність України від Кремля, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо обсяги будуть зростати, то це може призвести до появи залежності

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі загрожує вітчизняній генерації і посилює енергозалежність України від Кремля.

Якщо Україна продовжить імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі, то може потрапити в залежність від цих постачань, заявив у коментарі виданню «Факти» директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Є правило енергетичної безпеки, яке свідчить про те, що з одного джерела не можна постачати більше ніж 30% споживаного в країні енергетичного ресурсу, в цьому випадку тієї самої електроенергії. І тут є імовірність того, що ось зараз, припустимо, наша залежність від цих постачань невисока, по-моєму, гігават максимум, із 18 гігават щодобових постачали максимум. Але якщо, припустимо, ці обсяги будуть зростати, то це може призвести до появи залежності. А це поява залежності цілком можлива, оскільки привабливі умови», – пояснив експерт.

Імпорт із РФ може призвести до зупинення вітчизняних енергогенерувальних потужностей і до зриву інтеграції України в єдину енергосистему ЄС, підкреслив Рябцев.

«Компанії, які постачають цю електричну енергію, українські компанії, можуть не пережити конкуренції і, припустимо, за рік, за два взагалі припинити виробництво електричної енергії. Виникне ще одна небезпека, тобто ми тоді взагалі не зможемо від’єднатися, припинити постачання, не зможемо фізично від’єднатися від Росії та Білорусі. Тому я б не тільки говорив і не стільки говорив про небезпеку поставок і підвищення залежності від країни-агресора, хоча це теж має місце. Я б говорив про те, що це може створити, збільшити ризики. Це може призвести до того, що у нас виникне новий вид залежності. І це може призвести до того, що ми можемо не виконати тих планів синхронізації, тих планів зі створення єдиного ринку, які у нас вже сьогодні реалізовують», – зазначив він.

Імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки був голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правку Геруса було внесено з порушенням регламенту роботи Ради.