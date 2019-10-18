Без Росії ніяк. Новий уряд зробив заяву, якою дуже стішились у Москві



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Віталій Шубін заявив, що незалежно від того, чи є правка до закону, чи немає, технічний імпорт електроенергії з РФ до України існує

Від'єднатися від енергосистеми Росії наразі неможливо, - переконаний заступник міністра енергетики та екології

Історично енергетичні системи України і Росії об'єднані, і наразі технічно неможливо від'єднатися.

Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін. Цю заяву миттєво підхопили пропагандистські російські ЗМІ.

За словами посадовця, уряд вживає заходів для від'єднання від енергосистеми Росії, але зараз це – «технічно неможливо».

«Історично склалося, що наші енергетичні системи поєднані. Вони існують як одна система і лише одна частина - Бурштинський «острів» - має поєднання з енергетичною системою Європи. Наша ціль - повністю об’єднатися з енергетичною системою Європи. Це підтверджено відповідними документами і зобов'язаннями, які Україна на себе взяла, але сьогодні це технічно неможливо. Усі мають розуміти, що незалежно від того, чи є правка до закону, чи немає, технічний імпорт існує. Це технологічні перетоки, що регулюються відповідними технічними угодами між операторами систем України і Росії», - сказав Шубін.

«Я сподіваюся, що за наступні три роки ми зможемо створити технічні та економічні передумови для поєднання з Європою. Це один із пріоритетів уряду», - додав Шубін.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії. Україна на сьогодні поставляє її зі Словаччини, Угорщини та Білорусі.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в якому глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Низка енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та майбутній інструмент тиску з боку Кремля на українську владу.