Купівля електроенергії в Росії завдяки «поправці Геруса» - це антиукраїнські дії - Тимошенко



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Тимошенко вважає, що законодавчі ініціативи Геруса спрямовані на зруйнування промислового потенціалу України

Купівля російської електроенергії в умовах профіциту генеруючих потужностей в Україні не обґрунтована економічно, а також шкідлива політично - лідер фракції «Батьківщина»

Імпорт електроенергії з Росії, який став можливим через поправку голови комітету Верховної Ради з енергетики Андрія Геруса, болюче б’є по інтересах України.

Про це в коментарі журналісту заявила лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

На думку народного депутата, купівля російської електроенергії в умовах профіциту генеруючих потужностей в Україні не обґрунтована економічно, а також шкідлива політично, тому що суперечить антиросійським санкціям.

«Я хочу сказати, що це категорично недопустимо. І сьогодні на комітеті я також сказала, що Росія має вдвічі більше потужностей по генерації електроенергії, ніж Україна сьогодні споживає. І тому брати перетоки з Російської Федерації зараз, коли у нас достатньо власної електроенергії, просто її купувати, всупереч санкціям, які застосовані проти Російської Федерації, - це просто діє проти України. І мене хвилює, що це вже стає системою».

На думку Тимошенко, законодавчі ініціативи Геруса спрямовані на зруйнування промислового потенціалу України.

«Вікно можливостей, яке відкрите зараз перед країною, використовується не для того, щоб відновити економіку, зробити заможнішими українців, підтримати наші українські підприємства, відродити Україну. А це вікно можливостей використовується для того, щоб знищити останній національний потенціал нашої держави» - стверджує голова фракції «Батьківщина».

Нагадаємо, 18 вересня за ініціативою А.Геруса Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в якому він пролобіював правку, що дозволила імпорт електроенергії із Росії та Білорусі. 1 жовтня розпочалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснює компанія «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Протягом першої половини жовтня добовий обсяг імпорту російської електроенергії збільшився майже удвічі - до 4,48 млн кВт-год, станом на 15 жовтня, проти 2,4 млн кВт-год на початку місяця. Низка політологів та економічних експертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та інструмент тиску з боку Кремля на українську владу.